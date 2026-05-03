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Balonmano / División de Honor Plata

El Cisne golpea con fuerza (27-33) y se lleva el triunfo de Santander

El conjunto lerezano despedirá la temporada el próximo fin de semana en casa renovando su plaza en División de Honor Plata

Los lerezanos saludan a su entrenador Marcos Otero.

Los lerezanos saludan a su entrenador Marcos Otero. / Rafa Vázquez / FDV

Hugo de Dios

Pontevedra

El Cisne Colegio cerró su último desplazamiento de la temporada con una victoria convincente en Santander ante el Blendio Sinfín Ciudad, al que superó por 27-33 en La Albericia. Ya con la permanencia asegurada, el conjunto pontevedrés afrontó la penúltima jornada de la División de Honor Plata con la tranquilidad de los deberes hechos y respondió con un partido serio, especialmente desde el tramo final de la primera parte.

El equipo dirigido por Marcos Otero llegó al descanso con una renta clara, 9-18, después de romper el choque entre los minutos 20 y 30. Hasta entonces, el Sinfín había resistido, pero el Cisne encontró ritmo ofensivo y castigó cada pérdida local para marcharse al vestuario con una ventaja que acabaría siendo decisiva.

En la segunda mitad, los cántabros reaccionaron y llegaron a acercarse en el marcador, con un parcial que les permitió situarse 25-30 a falta de cinco minutos. El Cisne, sin embargo, gestionó con oficio el cierre del encuentro y evitó cualquier sobresalto para asegurar el triunfo.

Iago Costas, con seis goles, fue el máximo realizador del conjunto pontevedrés, acompañado por Xoán Fernández y Martín Santos, ambos con cinco tantos. También aportaron Bruno Tavares, João Pedro Fialho y Santiago Bedoya, con tres goles cada uno.

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El Cisne despedirá ahora la temporada ante su afición en Pontevedra, en una última jornada sin la presión de la permanencia y con el objetivo de cerrar el curso con buenas sensaciones.

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