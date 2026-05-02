Redención o asentamiento

Todo enfrentamiento entre equipos de un mismo lugar levanta pasiones que van más allá del espectáculo deportivo. La rivalidad, los antecedentes, la dinámica presente y las aspiraciones futuras son los cuatro puntos sobre los que esta tarde, Racing de Ferrol y Pontevedra combatirán a vida o muerte en A Malata a las 16.15 horas. Los ferrolanos, después de una espiral negativa muy extensa, necesitan ganar para mantener intactas sus opciones de acabar el año entre los cinco primeros clasificados. Los pontevedreses, con siete puntos sumados de los últimos nueve en juego, afrontan el derbi conscientes de que dependen de ellos mismos para seguir una semana más en el playoff.

Los verdes, después de un mal tramo, desde enero hasta mediados de abril, en que solo obtuvieron once de 42 puntos posibles, suman dos semanas invictos. La victoria a domicilio ante el Bilbao Athletic y el empate en casa ante el Avilés han hecho que, matemáticamente, sigan con opciones de entrar en el playoff si hacen un final de temporada muy fructífero, comenzando por esta tarde. Fabio González y Álvaro Juan, por acumulación de tarjetas, no entraron en convocatoria y son las únicas bajas de la escuadra.

Guillermo Fernández Romo, entrenador local, destacó en la rueda de prensa previa al choque el rival al que se va a enfrentar y la buena dinámica que atraviesa. «Ellos son un recién ascendido que no se pensaba que podía relacionarse así con la categoría. Cuando tienes un buen equipo y las cosas van saliendo bien, todo el contexto te ayuda. Es el mismo entrenador que el año pasado, en la misma categoría, no le salieron bien las cosas. Este año, con otro equipo, otra situación, otra emoción y otra experiencia, todo eso fluye. Además, lo están haciendo muy bien», aseguró el madrileño.

Los granates, inmersos en una buena dinámica, la cual llegó tras varias semanas de pocos goles y muchos empates consecutivos, buscan su cuarta semana seguida sin ser vencidos. Álvaro Pérez, baja durante pasadas semanas por lesión, y Víctor Eimil, quien sufrió una rotura este martes, no formaron parte de la expedición que partió esta mañana desde A Boa Vila.

Rubén Domínguez, entrenador visitante, destacó en la rueda de prensa de este jueves las virtudes de su contrincante, haciendo especial hincapié en el hambre que mostrarán al ser la última bala para el playoff. «Las rachas vienen y van. Al final, lo que importa es el nivel de sus jugadores, y el Racing tiene un nivel muy alto. Además, juega en casa y va a intentar agotar todas las opciones que tenga de entrar en playoff. Tenemos que ir con la máxima humildad. No podemos olvidar que enfrente estará un equipo que los dos últimos años estuvo en el fútbol profesional. Tiene un gran elenco de jugadores y, a un partido, es un rival muy difícil. Acaban de ganar al Athletic en Bilbao y tendremos que hacer un gran encuentro para poder sacar algo de allí», declaró el ourensano.

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Será la trigésimo cuarta ocasión que se dispute el derbi entre ferrolanos y pontevedreses en partido oficial. Trece triunfos verdes, seis empates y quince victorias granates constituyen el balance total hasta la fecha. El choque más reciente entre ambos fue en la decimoctava jornada de la presente liga y terminó con los tres puntos en las arcas lerezanas (2-1).