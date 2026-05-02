Fútbol / Primera Federación
El Pontevedra carga contra el criterio arbitral y defiende su lucha por el play off
El club granate asegura que varias decisiones, también ante Real Madrid Castilla, Lugo y Racing de Ferrol, han condicionado resultados clave
Once goles anulados en una misma temporada han terminado por colmar la paciencia del Pontevedra CF, que este sábado expresó públicamente su malestar por las decisiones arbitrales que, a juicio de la entidad granate, vienen condicionando su trayectoria en la competición y su pelea por entrar en el play off de ascenso a Segunda División.
El club pontevedrés sostiene que varias de esas acciones anuladas se produjeron en jugadas «altamente discutibles» y en escenarios de interpretación gris, en los que herramientas como el FVS no habrían servido para aclarar el criterio arbitral. Al contrario, según el comunicado difundido por la entidad, su aplicación estaría generando «mayor confusión» en decisiones con incidencia directa en los partidos.
El malestar del Pontevedra no se limita a un encuentro concreto. La entidad cita los duelos ante el Real Madrid Castilla, el CD Lugo y el disputado este sábado frente al Racing de Ferrol como ejemplos de partidos en los que, a su entender, el equipo salió claramente perjudicado. En todos ellos, el club considera que las decisiones adoptadas influyeron en el marcador, le privaron de puntos importantes y afectaron a sus aspiraciones deportivas.
La entidad granate subraya que su queja no busca ningún trato de favor. «No pedimos privilegios. No exigimos favores. Solamente reclamamos lo que cualquier institución deportiva merece: respeto, justicia e imparcialidad», recoge el comunicado.
El Pontevedra CF enmarca esta protesta en la defensa del trabajo de sus futbolistas, cuerpo técnico y afición, a los que considera directamente afectados por una sucesión de decisiones que entiende perjudiciales. La entidad insiste en que seguirá compitiendo «con orgullo», pero advierte de que no renunciará a defender su dignidad cuando considere que está siendo vulnerada.
El club granate reclama así un arbitraje justo, transparente y equitativo en el tramo decisivo de la temporada, con el objetivo de que la pelea por el ascenso se resuelva sobre el terreno de juego y no por decisiones controvertidas. «Respetar al Pontevedra CF es respetar su historia, su escudo y a toda su gente», concluye la nota difundida por la entidad.
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