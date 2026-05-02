El Melilla destroza el sueño copero del Poio Pescamar

El Poio Pescamar se quedó sin final de la Copa de la Reina tras caer por 2-0 ante el Melilla Torreblanca, el gran favorito de la competición, en una semifinal que el conjunto conservero sostuvo con orden, valentía y oficio hasta los últimos minutos. Los goles de Ana Luiza y Emily, ambos en el tramo decisivo del encuentro, acabaron con la resistencia del equipo dirigido por Luis López-Tulla, que compitió de tú a tú ante uno de los rivales más potentes de la temporada.

El cuadro rojillo, que ejerció como visitante, afrontó el partido con una premisa clara: sobrevivir al empuje inicial del Melilla. Lo consiguió. El Poio no solo contuvo la salida del equipo de Gustavo Bravo, sino que también dispuso de ocasiones claras para adelantarse. La primera llegó en el minuto 7, después de un error de Bia da Silva, que salió del área con el balón en la mano. Carolina Pedreira ejecutó el libre directo desde la frontal, pero la guardameta brasileña se rehizo para evitar el tanto.

Poco después, el Poio volvió a rozar el gol. Bia apareció de nuevo para detener con el pie un disparo de Martita y, apenas un minuto más tarde, ganó un mano a mano a Débora Lavrador. En el otro área, Elena sostuvo a las conserveras con intervenciones de mérito ante jugadoras de primer nivel como Emily o Amandinha.

El Melilla tuvo la ocasión más clara antes del descanso, cuando Silvinha superó a Ale de Paz y a Martita para generar una acción de dos contra una. Su pase dejó sola a Nega en el segundo palo, pero el remate acabó estrellándose en la madera. El 0-0 al intermedio reflejaba el esfuerzo defensivo del Poio.

Tras la reanudación, el Melilla aumentó la presión y fue encerrando poco a poco al equipo pontevedrés. Aun así, las conserveras también amenazaron la portería rival, especialmente con un disparo cruzado de Candela que Amandinha despejó bajo palos.

La acción que cambió el partido llegó en el minuto 32, con la expulsión de Rafa Pato por doble amarilla. En superioridad, el Melilla encontró el 1-0 por medio de Ana Luiza. Ya con Martita como portera-jugadora, Emily aprovechó una pérdida para firmar el 2-0 desde su propio campo y sentenciar la semifinal.

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El Poio se despide de la Copa con una actuación digna, aunque prolonga su mala racha ante el Melilla: cinco enfrentamientos consecutivos sin ganar y sin marcar. Ahora, el foco rojillo pasa al play-off por el título de liga.