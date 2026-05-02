«Fallamos un penalti y eso nos lastró durante el resto del partido»

El entrenador del Racing de Ferrol, Guillermo Fernández Romo, valoró positivamente el empate conseguido ante el Pontevedra, aunque reconoció que su equipo tuvo opciones para llevarse la victoria. «Estoy contento con el punto, pero pienso que merecimos más porque dispusimos de buenas ocasiones de gol para ganar», señaló el técnico en rueda de prensa.

Romo lamentó especialmente el penalti fallado, una acción que, a su juicio, condicionó el desarrollo del encuentro. «Fallamos un penalti y eso nos lastró. Ha sido una lástima», explicó el preparador racinguista, que aun así dio mérito al trabajo de su rival.

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Sobre el Pontevedra, el entrenador destacó que «es un buen equipo que nos lo ha puesto muy complicado, por eso el punto lo doy por bueno». También se refirió al gol anulado al conjunto granate: «Si el árbitro consulta el VAR y ve falta previa lo tiene que pitar. A veces nos perjudican y otras nos benefician».