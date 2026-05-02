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Balonmano / División de Honor Plata

Un Cisne salvado visita Santander

Los blanquiazules no se juegan nada en esta penúltima jornada

M.S.R.

Pontevedra

El Cisne, después de asegurar su permanencia total en División de Honor Plata una temporada más, se enfrenta al Sinfín en Santander en el pabellón de La Albericia a las 19.00 horas.

Los cántabros son séptimos en la clasificación con 32 puntos (catorce victorias, cuatro empates y diez derrotas), mientras que los potevedreses son undécimos con veinticuatro puntos (once victorias, dos empates y quince derrotas).

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El penúltimo encuentro de liga,el último desplazamiento del Cisne y la antesala del cierre de una temporada sin sufrimiento excesivo en la recta final del campeonato.

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