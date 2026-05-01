Primer paso rojillo por la Copa de la Reina

El Poio tiene la primera pelea por la Copa de la Reina este viernes. A las 13.30 horas, en el pabellón Pau 4 Móstoles Sur ante el equipo de la localidad madrileña, que ejerce como anfitrión de la fase final del torneo copero, las poienses buscarán sellar el pase a las semifinales y acercarse más al posible primer título nacional de su historia. Dicha eliminatoria, como todas las que puedan llegar a disputar, se puede ver en abierto a través del canal de Teledeporte.

El combinado rojillo llega a los cuartos de final tras eliminar por el camino al Almagro, de Segunda División, y el Navalcarnero, de su misma categoría. En competición doméstica sellaron el play off por el título y acumulan siete semanas de victorias consecutivas, la mejor racha de toda la temporada. Las albinegras se situaron entre las ocho mejores del torneo al imponerse sobre el Martos, de la categoría de plata, y el Ourense, en las rondas previas. Su situación en liga, salvadas y sin posibilidades de estar entre las cuatro primeras, hace que puedan estar totalmente centradas en la Copa.

El factor al que tendrán que hacer frente las jugadoras de Luis López-Tulla, a diferencia del resto de cruces de los cuartos de final, será disputar el partido frente al equipo local. Este escenario, a priori adverso, será una baza muy importante que el Móstoles, como sería en cualquiera de las siete ciudades restantes si hubiera sido el caso, usará a su favor para llevarse el pase a la siguiente ronda del trofeo.

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Si el Poio se impone sobre el Móstoles, jugará contra el equipo ganador del cruce entre el Leganés y el Melilla. Ese encuentro se disputaría mañana, sábado, a las 10.00 horas.