Rubén Domínguez: «Queremos que todo el mundo acabe orgulloso de nosotros»

Rubén Domínguez compareció ante los medios de comunicación con motivo del derbi de este fin de semana frente al Racing de Ferrol, un choque para el que el Pontevedra no podrá contar con Álvaro Pérez ni con Víctor Eimil. El villalbés, última incorporación a la enfermería, cayó lesionado el pasado martes y, según el técnico, tiene una rotura que le condiciona la recta final de temporada. «Ahora mismo no sabemos si podrá llegar al último partido, pero en este tipo de lesiones los plazos suelen estar en torno a las tres semanas», explicó Domínguez.

«Llegamos bastante bien. Es cierto que estamos ya de lleno en el tramo final de la temporada y vemos el final muy cerca. Además, estar dentro de los puestos de playoff nos motiva mucho. También es un derbi, un partido bonito de jugar, y seguro que A Malata va a presentar un gran ambiente. Nos enfrentamos a un muy buen rival y tenemos muchas ganas. Venimos de sumar diez puntos de los últimos quince; hacer ahora trece de dieciocho será difícil, pero tenemos que hacer un buen partido allí», confesó el ourensano a la hora de hablar del estado anímico de su equipo y la forma de afrontar el choque.

Sobre la cita, el técnico granate afirmó que podía ser un partido incluso más cerrado que el de ida, ya que su equipo quiere asegurar ese puesto de playoff o, al menos, sumar puntos que lo acercaran a él; y su rival quería agotar todas las vías posibles para poder entrar, además de la posibilidad de jugar Copa del Rey.

Rubén Domínguez se mostró convencido de que el equipo sentirá el apoyo de los 413 aficionados que estarán en A Malata y confía en responder con un buen partido para hacerles partícipes de una temporada que considera fantástica. Aunque admitió que ganar sería un paso importante hacia el playoff, insistió en que deberán afrontar un encuentro muy difícil con humildad y con la ilusión de brindar una victoria a toda la afición. «Queremos que todo el mundo acabe orgulloso de nosotros, porque creo que la temporada que estamos haciendo es fantástica y queremos ponerle el colofón con el playoff. Está claro que ganar en A Malata sería un indicativo de que eso puede ocurrir de verdad, pero va a ser un partido muy difícil. Tenemos que ser humildes», comentó.

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«Son dos jugadores muy importantes para ellos. Fabio, desde que firmó, creo que salvo un partido jugó siempre como titular. Es un futbolista con una experiencia y una calidad fuera de toda duda. Álvaro Juan es desequilibrio puro: un jugador rápido de banda, capaz de desbordar. Evidentemente, cuantos menos futbolistas buenos tenga el rival, mejor para ti, pero van a salir otros jugadores de muy buen nivel. No es algo que me alegre ni me deje de alegrar. Es obvio que pierden dos buenos futbolistas, pero entrarán otros dos de muy buen nivel», declaró sobre las bajas departamentales de Fabio González y Álvaro Juan para el choque.