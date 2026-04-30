Nueva línea de ayudas de 700.000 euros para el deporte de base en Pontevedra

Los clubes deportivos de la provincia de Pontevedra que compiten por debajo del ámbito estatal podrán optar desde este jueves, 30 de abril, a una nueva línea de ayudas dotada con 700.000 euros. La convocatoria, impulsada por la Deputación de Pontevedra, aumenta en 50.000 euros respecto al año pasado y mantendrá abierto el plazo de solicitud durante 20 días hábiles, hasta las 23.59 horas del último día.

El programa se divide en dos modalidades. La principal, con 640.000 euros, está dirigida a clubes cuya actividad se desarrolle en categorías inferiores a las estatales, tanto con equipos como con deportistas individuales. En este caso, cada entidad podrá recibir un máximo de 3.000 euros.

La segunda línea reserva 60.000 euros para clubes con equipos en la competición de fútbol Preferente Galicia. Esta partida crece en 10.000 euros respecto a 2025 y eleva la ayuda máxima por club hasta los 6.000 euros, mil más que en la anterior convocatoria.

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Las subvenciones podrán destinarse a gastos federativos, competiciones, entrenamientos, material deportivo o servicios sanitarios. En 2025 se beneficiaron 553 clubes en la línea general y 11 entidades en la de Preferente Galicia.