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Fútbol Sala / Copa de la Reina

Tres partidos para la ansiada primera copa

El Poio disputa los días 1, 2 y 3 de mayo la fase final de la Copa de la Reina en Móstoles y arranca su andadura contra las mostoleñas

Las jugadoras del Poio | RAFA VÁZQUEZ

Las jugadoras del Poio | RAFA VÁZQUEZ

Miguel Salgado Reboreda

Miguel Salgado Reboreda

Poio

El Poio tiene este fin de semana la primera oportunidad del curso de levantar un trofeo nacional. Después de caer en la final de la Copa Galicia frente al Castro (3-2), las rojillas disputan las eliminatorias de la Copa de la Reina este viernes, sábado y domingo, en la sede única, fijada por la Real Federación Española de Fútbol, el pabellón Pau 4 Móstoles Sur, ubicado en dicha localidad madrileña.

Frente al club anfitrión de los cuartos de final, semifinales y final empiezan su andadura las jugadoras de Luis López-Tulla. El choque será a las 13.30 horas de este viernes.

En el caso de pasar la eliminatoria, las rojillas se verían las caras con las ganadoras del Leganés-Melilla, que se celebrará el propio viernes a las 11.00 horas. Las supuestas semifinales ante pepineras o melillenses se disputarían el 2 de mayo a las 10.00 horas.

En el caso de que las poienses sean la mejores de su lado del cuadro, se citarían en la final contra la mejor escuadra entre Atlético Torcal, Castro, Rubí y Alcorcón. La fecha y el horario de la final del torneo es el domingo a las 10.30 horas.

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Todos los partidos serán emitidos en abierto y sin restricciones a través de Teledeporte y RTVE Play. Las rojillas juegan todos sus duelos en los partidos que retransmitirá Teledeporte.

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