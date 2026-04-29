La marea granate inundará un derbi declarado de alto riesgo

El ambiente de Pasarón estará, una semana más, en un campo del Grupo 1. Esta semana, A Malata, contará con un sector granate enfervorecido en el clima habitual de un derbi. Como los ferrolanos en la ida, con una notable ocupación del Fondo Sur Superior, los hinchas del Pontevedra estarán en el partido de este sábado, a pesar de ser declarado como «partido de alto riesgo» por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. A pesar de que solo están a la venta esos sectores, como sucedió en Pasarón, todo el fondo está reservado para la afición visitante. Esas localidades vacías no estarán a la venta por el tipo de encuentro declarado.

Las entradas dispuestas por el Racing de Ferrol para la venta por parte del Pontevedra, todas ellas para la grada visitante, situada en los sectores diez y once del Fondo Sur del feudo departamental, se agotaron en la tarde de ayer. Por motivos de seguridad, los boletos solo pudieron ser vendidos a abonados del club y antes de la fecha límite, ayer por la tarde, se vendieron los 413 boletos disponibles.

Todos los aficionados que no hayan conseguido entrada, debido a las medidas de seguridad implementadas para el choque, no podrán conseguirla a través de la venta en línea, debido a que, para evitar conflictos entre aficiones rivales, no se activó esa modalidad de compraventa de entradas. La única forma de adquirir los boletos es en las taquillas de A Malata hoy (en horario de 10.00 a 16.00 horas) y mañana (desde las 10.00 hasta las 17.00 horas).

Promociones verdes

Al igual que el Pontevedra realizó una promoción para el reciente derbi frente al Celta Fortuna, el cuadro racinguista activó una para el choque de este sábado. Los abonados del Racing de Ferrol podrán retirar una entrada a un precio bonificado. Los precios de estas son de 12,50 euros en Tribuna, 10 euros en Preferencia y 7,5 euros en Fondo Norte.

Al tratarse de billetes nominativos, los abonados tendrán que presentar su carné para su compra, además de dar el nombre y el DNI de la persona que va a acceder al estadio para ver el duelo.

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No es la única promoción ya que los socios podrán comprar su localidad para el partido entre O Parrulo y el Noia, a partir de los cinco euros, que tendrá lugar en el pabellón de A Malata a las 20.30 horas.