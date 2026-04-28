Atletismo
Sólido arranque de la Gimnástica en la Liga Nacional de Clubes
La Gimnástica completó una destacada primera jornada de la Liga Nacional 2026 con sus dos equipos absolutos. El conjunto masculino compitió en Salamanca y terminó tercero con 176 puntos, mientras que el femenino fue segundo en Pereiro de Aguiar, en Ourense, con 186.
En categoría masculina, Sergio Coello venció en longitud, Darío Ortega en los 400 vallas, Pedro Osorio en los 800 y Dani Chamosa también sumó un triunfo. El relevo 4x400, formado por Osorio, Ortega, Oriol Madi y Sergio Rodríguez, completó la nómina de victorias. También destacaron Óscar Prieto, segundo en pértiga; Mario Revenga, segundo en 110 vallas; Carlos Revuelta, tercero en martillo, y Yannik Vila, tercero en altura.
El equipo femenino firmó igualmente un sólido estreno en Primera División. Sara Faraldo ganó la altura en su primera convocatoria liguera con el club; Lía Caride se impuso en 400 vallas y repitió victoria en el relevo 4x400 junto a Meritxell Pajuelo, Lara López y Sabela Martínez. Esta última también venció en 1.500, mientras que Gema Dacosta ganó en peso con 12,33 metros.
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