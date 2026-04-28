Maneiro se impone en el XCO Samieira de la Copa Galicia

Ángel Maneiro Rodríguez se llevó la victoria en la categoría élite del III XCO Samieira, prueba puntuable para la Copa Galicia de BTT que reunió a unos 200 corredores en Poio. El ciclista del Toxo completó las ocho vueltas al circuito de Río de Bois en 1:31:04 y superó por solo siete segundos a Miguel Rodríguez Novoa, del Supermercados Froiz.

Jorge Aguín Castro fue tercero, mientras que Jorge Pérez Cuña venció en Sub23, Manuel Souto Couceiro en junior, Sarela Conde Alonso en Sub23 femenina e Iris Santana Cacabelos en junior femenina.