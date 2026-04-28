Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Búsqueda Vivienda GaliciaSalarios Médicos GaliciaPremios TurísticosDolores VázquezAtacante TrumpAyudas LibrosEntrenador CondenadoJutglà
instagramlinkedin

Ciclismo

Maneiro se impone en el XCO Samieira de la Copa Galicia

R. P.

Poio

Ángel Maneiro Rodríguez se llevó la victoria en la categoría élite del III XCO Samieira, prueba puntuable para la Copa Galicia de BTT que reunió a unos 200 corredores en Poio. El ciclista del Toxo completó las ocho vueltas al circuito de Río de Bois en 1:31:04 y superó por solo siete segundos a Miguel Rodríguez Novoa, del Supermercados Froiz.

Jorge Aguín Castro fue tercero, mientras que Jorge Pérez Cuña venció en Sub23, Manuel Souto Couceiro en junior, Sarela Conde Alonso en Sub23 femenina e Iris Santana Cacabelos en junior femenina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents