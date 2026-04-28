Decepción pasada e ilusión futura

El Teucro finalizó su temporada este sábado en casa, con victoria sobre el Carballal. Cerró así un año con cambio en el banquillo a mitad de año, un sueño de ascenso diluido en el primer trimestre y un proyecto a largo plazo muy interesante para volver a unir el Teucro a Pontevedra.

Carlos Alén, presidente de la entidad, explicó que la temporada del Teucro había comenzado con mucha ilusión y con un presupuesto pensado para poder pelear por la fase de ascenso. Sin embargo, el presidente reconoció que los resultados de los primeros partidos no fueron los esperados y que, tras la dimisión de la entrenadora, el club ya tuvo claro que no era su año. Con la llegada de Sergio Carballeira, el equipo empezó a jugar algo mejor, pero las circunstancias ya no permitían mantener intactas las aspiraciones iniciales.

El dirigente señaló que el club azul terminó el curso en la mitad de la tabla, aunque también «con las pilas cargadas» para afrontar la próxima temporada con ilusión y con un nuevo proyecto a medio plazo. En ese sentido, apuntó que los retos futuros pasan por crecer en masa social, reforzar la estructura de base con más niños y niñas e intentar regresar a la División de Plata cuanto antes, apoyándose especialmente en la cantera. Por todo ello, Alén definió el curso como decepcionante por las expectativas iniciales, pero también como una temporada de transición hacia una nueva etapa.

En la parcela deportiva, Sergio Carballeira, fichaje invernal para tratar de revertir el mal arranque de temporada, también reconoció las dificultades del proyecto al que se sumó. «Contábamos con que los resultados nos acompañasen un poco más, pero la salida de jugadores importantes nos complicó. El lado positivo es que jugadores más jóvenes y otros que estaban teniendo menos participación pudieron acumular minutos, coger experiencia e ir adaptándose a lo que queríamos implantar desde el cuerpo técnico», destacó.

El entrenador explicó que el equipo había empezado bien tras su llegada y que el partido en Lanzarote pudo ser un punto de inflexión, porque una victoria les habría acercado al segundo puesto. Sin embargo, después de ir ganando durante todo el encuentro, acabaron empatando y dejaron escapar una oportunidad importante. A partir de ahí, reconoció que encadenaron varios partidos que no fueron capaces de sacar adelante, una dinámica a la que tampoco ayudó la lesión de Pablo en la portería.

Carballeira lamentó especialmente las derrotas ante equipos de la zona baja, que terminaron por descolgar al Teucro de la pelea por los puestos altos. El técnico admitió que mantener la ilusión y la ambición por estar arriba en una categoría tan exigente fue muy complicado y asumió que el equipo no logró alcanzar un objetivo que quizá se había marcado demasiado alto por las buenas perspectivas generadas durante la primera vuelta.

Carballeira, un año más

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A falta de que el club lo oficialice las próximas semanas, Sergio Carballeira será el entrenador el próximo curso. De hecho, reconoció estar ya en labores de construcción de la plantilla de la siguiente campaña ya comenzó.