Balonmano / Primera Nacional
El Teucro cierra la liga con victoria sobre el Carballal ante su público (29-24)
Los pontevedreses acaban la liga octavos con treinta puntos y trece victorias
El Teucro despidió la temporada con una victoria ante su afición en el Municipal de Pontevedra frente al Carballal. El encuentro, correspondiente a la última jornada de Primera Nacional, no tenía trascendencia clasificatoria para los locales, pero sirvió para cerrar el curso con buenas sensaciones.
La jornada estuvo marcada por la celebración de la «I Xornada en Familia – Unindo Teucro», una iniciativa que reunió en el pabellón a jugadores de la base, familias y entorno del club en varias actividades de convivencia previas al partido.
En la pista, el equipo de Sergio Carballeira dominó desde el inicio, aunque el Carballal reaccionó antes del descanso y volvió a amenazar tras la reanudación. El técnico local ajustó al equipo en los momentos clave y el Teucro recuperó el control del partido para encarrilar el triunfo en el tramo final.
El conjunto lerezano cierra así una temporada tranquila, lejos del play-off y del descenso, marcada por la apuesta por jugadores jóvenes.
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