El Leis se reencuentra con su versión más contundente (12-2)

El Leis Pontevedra puso fin de forma contundente a su mala racha con una goleada ante el Deportivo Laviana, en un partido dominado de principio a fin por el conjunto dirigido por Santi Valladares.

Tras dos derrotas consecutivas, ya con el título asegurado matemáticamente, el equipo pontevedrés volvió a mostrar su versión más fiable y contundente antes del play-off de ascenso.