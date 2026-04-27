«Que haya tanta gente en las cuatro últimas finales»

Restan cuatro jornadas para que el Pontevedra alcance el sueño, dos de ellas en casa. Serán cuatro rivales muy complicados: Racing de Ferrol y Tenerife, a domicilio, y Bilbao Athletic y Real Avilés, en Pasarón. El Pontevedra, tal y como explicó Antonio Montoro en la rueda de prensa posterior al derbi provincial contra el Celta Fortuna, el pasado sábado, necesita el apoyo y aliento de su gente, constante todo el año y acrecentado en tardes como el derbi ante los ferrolanos y el de este sábado, para poder alcanzar la meta.

«Para el futbolista es un orgullo que venga tanta gente de la ciudad a apoyarnos y a animarnos. Al final eso se refleja. Creo que, incluso en alguna acción en la que puede haber fatiga, porque estamos ya a estas alturas de temporada y con calor, aunque no sean excusas, la afición nos lleva en volandas. Nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos. Yo, particularmente, hago un llamamiento para que en estas cuatro finales que nos quedan siga habiendo, como mínimo, tanta gente como hoy, porque el equipo lo va a necesitar. Es un apoyo y una ayuda importante», sentenció el zaguero getafense.

Es una realidad que en cada comparecencia pública, ya sea en una rueda de prensa, las redes sociales del club granate o las redes sociales personales de cada integrante de plantilla y cuerpo técnico, toda la sección deportiva del Pontevedra lleva agradeciendo el apoyo de su grada todo el año. Desde la primera jornada frente al Cacereño, en el regreso a la categoría, hasta el choque de este fin de semana como terceros clasificados y con la salvación sellada con holgura, todos los implicados valoraron muy positivamente el aliento de su hinchada. «Fue increíble. Ya sabíamos desde el principio que iba a haber un ambiente muy bueno, pero a medida que fue llegando la gente el estadio se fue calentando más. Para nosotros es un aliento tenerlos ahí. En los minutos en los que las cosas no van bien, ellos nos apoyan y están siempre. La verdad es que es un orgullo», comentó Comparada en sala de prensa sobre el ambiente vivido ante su exequipo.

Ahora le toca a la ciudad de Pontevedra responder y estar a la misma altura que su equipo está en la tabla. Los partidos fuera de casa, en A Malata y el Heliodoro Rodríguez López, todavía sin números oficiales de desplazados, van a contar con gran presencia de la marea granate. La gran rivalidad existente entre lerezanos y departamentales, unida a que varios aficionados locales compraron sus vuelos a Canarias nada más se supo el calendario de liga, auguran que serán dos tardes en que el granatismo lo dejará todo por los suyos.

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Los choques en casa, por su parte, han de ser una olla a presión frente al filial athleticzale y el cuadro avilesino. El horario ante los vascos ya está fijado (9 de mayo, 16.15 horas), ante los asturianos, todavía no, pero apunta a que será en jornada unificada con el resto de equipos del grupo.