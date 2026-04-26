Las rojillas derriban el muro azul a tiempo

El Poio demostró de su potencial y capacidad competitiva tras levantar el partido al Ourense en A Seca. Pese al primer gol ourensano y su rocosidad en defensa, el equipo no desistió y suma una nueva victoria en esta recta final del curso.

Los dos equipos arrancaron el partido muy enchufados, con un ritmo de juego muy alto y con dos propuestas tácticas muy ofensivas. En ese torbellino inicial, las ourensanas fueron capaces de romper el 0-0 tras un saque de esquina que Pino remató a placer.

Ese tanto desestabilizó por momentos a las poienses, las cuales, tras el tiempo muerto solicitado dieron un paso al frente para tener más presencia en campo propio. Ana Romero, imperial en la primera mitad, estaba frustrando todos los ataques locales, hasta que, en un mal saque de puerta suyo, Rafa Pato puso el empate antes del descanso. Las de Luis López-Tulla tuvieron la victoria momentánea desde el punto de penalti, pero la arquera adivinó las intenciones de Ale de Paz y con tablas marcharon a los vestuarios. El combinado rojillo regresó del descanso con una propuesta de juego mucho más acelerada, con un aumento del ritmo y con una pívot fija en el área rival para que girase o descargase a banda. Después de un sinfín de ocasiones, frustradas por las manos salvadoras de Ana Romero, Pedreira desatascó a las suyas con un golpeo raso a palo corto tras la descarga de Débora en la frontal.

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En búsqueda del empate, las visitantes apostaron por la portera-jugadora. Una acción que les permitió tener mayor llegada, pero que hizo que Èlia y Noelia Montoro pusieran las guindas con dos tiros desde campo propio ante la falta de alguien bajo los palos.