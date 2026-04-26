Fútbol / Primera Federación
«El punto tiene mucho valor, las sensaciones son de pena»
El ourensano destacó la dificultad de sumar en la categoría, ante un rival directo en la zona alta, y se mostró fastidiado por no poder ganar
El entrenador señaló que una cosa era el punto conseguido y otra las sensaciones, ya que, aunque valoró sumar en una liga tan igualada y recordó que el equipo acumula siete puntos de los últimos nueve, admitió que se marchaba con pena porque el Pontevedra había controlado bien la primera parte y, tras adelantarse, encajó el 1-1 en una acción desgraciada por el mal estado del césped que Óscar Marcos resolvió con calidad. Añadió que en la segunda mitad el equipo intentó ir a por la victoria con el apoyo de su afición y que, aunque el partido pudo caer de cualquier lado y el Celta Fortuna también tuvo opciones a la contra, las ocasiones más claras fueron granates. Por ello, lamentó no haber podido situarse con 55 puntos, aunque insistió en que toca seguir trabajando y centrar ya el foco en Ferrol.
«Todo tiene un peso grande. La semana que viene, cuando vayamos a A Malata y veamos el ambiente en contra, pero también a nuestra gente viajando, gritando y empujándonos, será distinto. Allí habrá una mayoría en contra porque son más, pero también sabremos que muchos de los nuestros van a estar. Cada partido va a ser una historia. Imagino que los dos partidos de casa en Pasarón serán un poco como el de hoy, con un empuje brutal. Pero está claro que, por muy motivado que estés, si en lo táctico y en lo técnico no estás fino, no alcanza. Tienes que hacer bien las cosas y acompañarlas de motivación», explicó Domínguez sobre la forma en que se afronta la recta final, tanto desde lo táctico y técnico como desde lo emocional.
A pesar del resultado, el equipo se mantendrá en puestos de playoff una semana más para afrontar con ilusión y ganas las cuatro últimas fechas de temporada regular.
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