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Fútbol Sala

El Marín Futsal remonta en Guitiriz y se acerca al playoff (3-5)

M.S. R.

Pontevedra

El Marín Futsal no falló en Guitiriz, casa improvisada del Vilalba Futsal, y dio otro paso firme hacia los playoffs de ascenso tras imponerse en un partido exigente. Las de Raúl Jiménez tuvieron que sobreponerse a un inicio muy adverso, con dos goles encajados en los ocho primeros minutos, obra de Este y Elvira. Thais recortó distancias con un potente disparo y, antes del descanso, volvió a aparecer para firmar el 2-2 tras una buena contra con Anna Shulha.

En la segunda parte, Este Varela devolvió la ventaja al Vilalba, pero el Marín reaccionó a tiempo. Cárol Agulla, pese a sus molestias de rodilla, igualó en el segundo palo y Ceci completó la remontada con dos tantos, el último desde media pista con la portería local vacía.

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