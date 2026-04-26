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Fútbol / Primera Federación

«No es un mal resultado, es un punto más para acercarnos al objetivo»

Fredi Álvarez da órdenes en Pasarón.

Fredi Álvarez da órdenes en Pasarón. / Rafa Vázquez

Miguel Salgado Reboreda

Miguel Salgado Reboreda

Pontevedra

Fredi Álvarez compareció ante los medios de comunicación tras el empate a domicilio y reconoció que el punto es un buen resultado ante un rival que le sigue de cerca en la clasificación. «No diría que sea un mal resultado. Al final era un rival directo, un equipo que nos perseguía, y seguimos con ocho puntos de ventaja cuando quedan doce en juego. Dentro de lo malo, es un buen resultado. En ningún momento nos echamos atrás ni dejamos de ir a por el partido. Sumamos un punto más y nos acercamos al objetivo», reconoció el moañés.

«Creo que en la primera parte fue un partido precioso, de ida y vuelta, con los dos equipos queriendo tener el balón. Quizá había momentos en los que se podía llegar más rápido, pero ambos equipos intentaron jugar. En la segunda parte hubo menos continuidad. Fue un derbi, claramente. Se vio un buen partido, con mucha intensidad, lucha, disputa, choques e imprecisiones. Eso significa que los dos teníamos mucho respeto por este partido», desarrolló Álvarez en su análisis del encuentro.

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