Tenis
Henry Searle se impone sobre Tiago y reina en Sanxenxo
El tenista de Wolverhampton venció al lisboeta en dos sets, 6-4 y 6-2
R.P.
El británico Henry Searle cumplió con los pronósticos y se llevó el título del ITF M15 de Sanxenxo tras imponerse al portugués Tiago Torres en la final disputada en las pistas de GreenSet del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo.
Searle, número uno del torneo y gran favorito de esta edición, fue superior desde el arranque y apenas dio opciones a su rival. El inglés resolvió el partido en poco más de una hora, con un tenis sólido y contundente, para cerrar una semana prácticamente impecable en Sanxenxo.
Antes de llegar a la final, el británico había superado al compostelano Rafael Izquierdo, al portugués Joao Domingues, al sueco Schoen y al balear Almazán. Torres, por su parte, también firmó un gran torneo tras dejar por el camino a Carles Hernández, Louis Van Herck, Tomás Currás y Alan Wazny.
A la entrega de premios asistieron representantes del Concello, Xunta, Diputación, Federación Gallega y La Cultural, que ya trabaja en sus próximas citas internacionales.
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