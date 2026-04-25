Volver a casa con la idea de volver a ganar

El Leis Pontevedra vuelve a Marcón después de dos semanas sin ganar. Aunque las derrotas no vayan a cambiar nada en la clasificación, los hombres de Santi Valladares, de cara a la lucha por el ascenso, han de volver a coger buenas sensaciones. Esta tarde, a las 17.00 horas, ante el Deportivo Laviana, los pontevedreses tienen la portunidad idónea.