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Segunda final para escapar del play-out

El Cisne Balonmano, después de caer la semana pasada en Ibiza ante el club del lugar, vuelve a su casa para intentar firmar la salvación matemática a todos los efectos. Será ante el Barça Athletic, a las 20.00 horas en el Pabellón Municipal de Pontevedra, donde los cineístas buscarán haacer efectiva su segunda final por la permanencia total, sin riesgo de poder caer al play-out.

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