Primer intento rojillo por la «final four»
El Poio vuelve al Pabellón de A Seca para medirse con el Ourense. Las poienses, segunda en la tabla, reciben a unas azulonas en buena dinámica con el sueño de la cuarta plaza aún sobre la mesa. Las de Luis López-Tulla, si ganan, se aseguran matemáticamente su presencia entre las cuatro escuadras que pelearán el título de liga.
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