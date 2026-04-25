Primer intento rojillo por la «final four»

El Poio vuelve al Pabellón de A Seca para medirse con el Ourense. Las poienses, segunda en la tabla, reciben a unas azulonas en buena dinámica con el sueño de la cuarta plaza aún sobre la mesa. Las de Luis López-Tulla, si ganan, se aseguran matemáticamente su presencia entre las cuatro escuadras que pelearán el título de liga.