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Un paso decisivo hacia el playoff de ascenso

El Marín afronta esta mañana, a las 12.30 horas, una visita clave a la pista del Vilalba en la antepenúltima jornada de Segunda División. El equipo de Raúl Jiménez necesita reaccionar tras su última derrota y sumar un triunfo que acerque de forma importante la clasificación para el playoff, aunque todavía sin asegurarlo matemáticamente.

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