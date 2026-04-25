Un paso decisivo hacia el playoff de ascenso

El Marín afronta esta mañana, a las 12.30 horas, una visita clave a la pista del Vilalba en la antepenúltima jornada de Segunda División. El equipo de Raúl Jiménez necesita reaccionar tras su última derrota y sumar un triunfo que acerque de forma importante la clasificación para el playoff, aunque todavía sin asegurarlo matemáticamente.