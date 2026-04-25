Jornada de club para despedir la temporada

La Sociedad Deportiva Teucro despide esta tarde la temporada en el Pabellón Municipal de Pontevedra con un encuentro ante Carballal, programado para las 17.00 horas. Además del choque, tendrá lugar la celebración de la I Xornada en Familia «Unindo Teucro», una cita que reúne a base, familias y afición antes del partido.