El honor y el playoff, en juego

La temporada entra en su vertiginoso final y los aficionados esperan con ansia y expectación el fin de semana para que los suyos se acerquen al objetivo. A estas emociones se le suma toda la rivalidad propia de un derbi entre Pontevedra y Celta Fortuna. El honor provincial y la lucha por el playoff estarán sobre la mesa a las 16.15 horas, en el Estadio Municipal de Pasarón.

El Pontevedra regresa a su casa después de golear en el Pedro Escartín y sumar tres victorias en los últimos cuatro partidos disputados, dos de ellos, ante rivales directos en la lucha por la promoción de ascenso. En la jornada vespertina de fútbol de hoy, los pontevedreses disputan la primera de las tres finales que le quedan en su casa para quedar entre los cinco primeros clasificados. El aliento de un Pasarón, en el que ya acumulan catorce encuentros consecutivos sin perder y contará con una de las mayores asistencias de la temporada, será fundamental para lograr el objetivo. El derbi, por parte local, solo contará con una baja segura, Luisao, por sanción, y una duda, Álvaro Pérez, cuya presencia estará en el aire hasta última hora.

Rubén Domínguez, en la rueda de prensa previa al duelo, elogió a su adversario y el buen trabajo que este lleva haciendo toda la temporada. «Es un equipo muy potente a nivel ofensivo. Si no somos capaces de llevarlos a campo propio, de apretar lo más alto posible y de estar cómodos en el partido, nos van a someter. Y lo hacen bien, porque juegan muy bien al fútbol, tienen muy buenos jugadores y un sistema complicado de contrarrestar. Esperamos un Celta que vendrá a intentar ser protagonista, a apretar al Pontevedra y a cerrar cuanto antes ese segundo puesto», aseguró el ourensano.

El Celta Fortuna se desplaza hasta Pontevedra con el objetivo de seguir en la complicada pelea por el liderato. A falta de cinco jornadas, los vigueses no quieren ceder esta tarde ante los capitalinos, ya que, si pierden y el Tenerife vence en El Toralín, los tinerfeños se consagrarían matemáticamente campeones del grupo y nuevo equipo de Segunda División. Para la cita de hoy, el combinado olívico no podrá contar con Joel López, Seyni Mbaye y Vicente Nunes; los tres están lesionados de mayor o menor gravedad.

Fredi Álvarez, entrenador del filial céltico destacó, en la entrevista ofrecida a FARO este viernes, la complejidad del equipo al que se enfrenta esta tarde en el municipal lerezano. «Somos conscientes de la dificultad que entraña jugar contra el Pontevedra, un equipo que tácticamente tiene mucha riqueza, que alterna durante los partidos varios modelos y varios sistemas. Es un equipo físico, rocoso, con muchísimo talento, y que nos va a poner las cosas muy difíciles», confesó el moañés.

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Por sexagésima séptima vez a lo largo de la historia, pontevedreses y vigueses se miden en partido oficial. El balance es de 35 triunfos granates, quince empates y dieciséis victorias celestes. El primer choque, de octubre de 1944, se saldó con victoria céltica por dos goles a uno en Balaídos. El más reciente, en diciembre de 2025, tuvo el mismo resultado y escenario, aunque acabó con celebración lerezana.