Balonmano / División de Honor Plata
El Cisne malgasta su segunda oportunidad de salvación total
Los pontevedreses siguen sin garantizar la permanencia matemática en la categoría
MIGUEL SALGADO REBOREDA
Segunda bala de la recámara y segundo disparo errado. El Cisne sigue sin sellar la permanencia matemática. Gastadas las dos primeras, le quedan otras dos tardes para poder sellar la permanencia.
El Cisne no pudo sostener el pulso ante un Barça Athlètic que fue creciendo con el paso de los minutos y terminó imponiendo su ritmo con autoridad. El conjunto pontevedrés compitió con personalidad en la primera parte, mantuvo el partido abierto y respondió a los primeros intentos visitantes de abrir brecha, pero le faltó continuidad para llevar el encuentro a un escenario más equilibrado.
Tras el descanso, el filial azulgrana dio un paso adelante, aceleró sus ataques y castigó cada pérdida y cada desconexión local. El Cisne intentó agarrarse al choque, pero fue perdiendo terreno a medida que avanzaban los minutos. La dinámica ya era claramente visitante y el Barça Athlètic la aprovechó para ampliar diferencias y cerrar una victoria clara.
Este resultado, sumado a la derrota del Zaragoza y victoria del Oviedo hace que los ovetenses se sumen a la pelea por el play-out. De esos tres, aragoneses o asturianos perderán la categoría sin derecho a réplica, y, el salvado junto a los pontevedreses se juega el cupo por la promoción de descenso a Primera Nacional.
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