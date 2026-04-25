Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios FancedaPerdidas PevasaEnfrentamiento pleno de CangasMuere Manuel SuárezNegocios con historia de VigoPájaros en peligro
instagramlinkedin

Balonmano / División de Honor Plata

El Cisne malgasta su segunda oportunidad de salvación total

Los pontevedreses siguen sin garantizar la permanencia matemática en la categoría

Santiago Bedoya entra a portería en el Pabellón.

Santiago Bedoya entra a portería en el Pabellón. / Rafa Vázquez

MIGUEL SALGADO REBOREDA

Pontevedra

Segunda bala de la recámara y segundo disparo errado. El Cisne sigue sin sellar la permanencia matemática. Gastadas las dos primeras, le quedan otras dos tardes para poder sellar la permanencia.

El Cisne no pudo sostener el pulso ante un Barça Athlètic que fue creciendo con el paso de los minutos y terminó imponiendo su ritmo con autoridad. El conjunto pontevedrés compitió con personalidad en la primera parte, mantuvo el partido abierto y respondió a los primeros intentos visitantes de abrir brecha, pero le faltó continuidad para llevar el encuentro a un escenario más equilibrado.

Tras el descanso, el filial azulgrana dio un paso adelante, aceleró sus ataques y castigó cada pérdida y cada desconexión local. El Cisne intentó agarrarse al choque, pero fue perdiendo terreno a medida que avanzaban los minutos. La dinámica ya era claramente visitante y el Barça Athlètic la aprovechó para ampliar diferencias y cerrar una victoria clara.

Noticias relacionadas

Este resultado, sumado a la derrota del Zaragoza y victoria del Oviedo hace que los ovetenses se sumen a la pelea por el play-out. De esos tres, aragoneses o asturianos perderán la categoría sin derecho a réplica, y, el salvado junto a los pontevedreses se juega el cupo por la promoción de descenso a Primera Nacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
  2. Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín
  3. Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
  4. Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
  5. Así «evolucionarán» las apps de control de la pesca recreativa y profesional: el Gobierno lanza un contrato de dos millones para incluir «nuevas funcionalidades»
  6. La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
  7. El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»
  8. La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas

El Cisne malgasta su segunda oportunidad de salvación total

El Cisne malgasta su segunda oportunidad de salvación total

Galiexpo Motorshow estrena la Jornada profesional de Automoción con el director general de la FIA

Galiexpo Motorshow estrena la Jornada profesional de Automoción con el director general de la FIA

Galiexpo Motorshow estrena la Jornada profesional de Automoción

Al menos siete muertos y 17 heridos en un atentado terrorista en Colombia

Al menos siete muertos y 17 heridos en un atentado terrorista en Colombia

Así se vivió la I Jornada profesional de la Automoción en Galiexpo

Así se vivió la I Jornada profesional de la Automoción en Galiexpo

LaLiga: Atlético de Madrid - Athletic, en imágenes

LaLiga: Atlético de Madrid - Athletic, en imágenes

Medio millar de bailarines se lucen en el Vigo Dance Festival

Adicam, en su "Convivencia en feminino" en Panxón

Adicam, en su "Convivencia en feminino" en Panxón
Tracking Pixel Contents