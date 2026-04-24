Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

Balonmano

Xoán Fernández, convocado con la selección española junior

M.S.R.

Pontevedra

Xoán Fernández, del Cisne, ha sido convocado por la selección española junior de balonmano para el Torneo Internacional Hedi Malek, que se celebrará en Monastir, Túnez los días 14, 15 y 16 de mayo.

El lateral izquierdo regresa a la lista de Nacho Moyano y se acerca a ser convocado para el Europeo sub-21.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents