Xoán Fernández, convocado con la selección española junior

Xoán Fernández, del Cisne, ha sido convocado por la selección española junior de balonmano para el Torneo Internacional Hedi Malek, que se celebrará en Monastir, Túnez los días 14, 15 y 16 de mayo.

El lateral izquierdo regresa a la lista de Nacho Moyano y se acerca a ser convocado para el Europeo sub-21.