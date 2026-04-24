La Gimnástica afronta una jornada decisiva con sus dos equipos en liza

La Gimnástica afronta mañana una jornada clave para sus aspiraciones en las ligas nacionales, con una doble cita que pondrá a prueba la ambición del club. Por primera vez en mucho tiempo, los equipos masculino y femenino competirán el mismo día y a la misma hora; los hombres viajarán a Salamanca y las mujeres se estrenarán en Ourense.

El objetivo está marcado desde el primer disparo. El conjunto masculino buscará encarrilar cuanto antes la permanencia en la máxima categoría. Para ello, la convocatoria reúne a nombres de peso como Sergio Rodríguez, reciente campeón de Europa máster de relevos y subcampeón en 200, Oriol Madí, Pedro Osorio, Mario Revenga, Dani Chamosa o David Reyes, además de un bloque competitivo en concursos y relevos.

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En categoría femenina, la Gimnástica presenta un equipo joven pero con experiencia y hambre de ascenso. En la lista figuran atletas sub-20, sub-23 y sub-18 que ya saben lo que es pelear por medallas, como Carlota Vázquez, Sabela Martínez, Paula Fernández, María Estévez, Lara López, María Carballido o Laura Ríos, respaldadas por especialistas contrastadas como Meritxell Pajuelo, Lucía Sánchez del Valle, Gema Dacosta y Claudia Puig.