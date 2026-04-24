«Son los partidos que queremos para el crecimiento de nuestros futbolistas»

¿En qué estado llega su equipo en el plano físico y plano mental a este partido?

En el plano físico seguimos teniendo alguna ausencia, como las de Joel, Vicente y Seyni. Del resto, más o menos, seguimos teniendo disponibles a los demás jugadores, incluso a posibles juveniles, que ya quedaron campeones de Liga. El equipo está bien físicamente, aunque esta semana se nos ha hecho demasiado larga; a estas alturas del campeonato las semanas se hacen largas, pero llegamos bien. En lo anímico, el equipo llega con confianza después de haber sido capaces de sacar adelante los dos últimos partidos. Veremos si somos capaces de sacar también el tercero.

¿Se nota el clima de derbi dentro de la plantilla y cuerpo técnico?

Es cierto que hay muchísimos miembros del cuerpo técnico que han tenido pasado en el Pontevedra, pero para nosotros es un partido más. Sabemos que nos enfrentamos a un buen equipo, que está haciendo una gran temporada, y que va a ser un partido importante para los dos. Nosotros, para intentar confirmar un poco las sensaciones y afianzar ese puesto de playoff que estamos buscando; y el Pontevedra, porque está en una pelea importante con muchos equipos para también meterse ahí. Lo afrontamos bien, con muchas ganas, intentando hacer un buen partido.

¿Qué encuentro se espera este sábado por parte de ambos conjuntos?

Me espero un partido difícil para nosotros y también complicado para ellos. Somos conscientes de la dificultad que entraña jugar contra el Pontevedra, un equipo que tácticamente tiene mucha riqueza, que alterna durante los partidos varios modelos y varios sistemas. Espero un partido cerrado ante un equipo que, como todos sabemos, encaja muy poco. Es un equipo físico, rocoso, con muchísimo talento, y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Va a ser un partido muy complicado para nosotros.

En la ida se impuso el Pontevedra por un gol a dos en Balaídos, ¿qué lección sacó de esa derrota que pueda valerle esta jornada?

Creo que fue un partido más igualado de lo que dice el marcador. Hicimos una muy buena primera mitad, nos adaptamos a las dificultades tácticas del rival, pero hubo dos acciones que nos penalizaron mucho. Fueron acciones absolutamente evitables y tenemos que aprender de eso. A veces no se necesita mucho para hacer gol y lo importante es que competimos bien, tuvimos muchas opciones, igual que el rival, y al final se decidió por detalles. Esos mismos detalles pueden volver a marcar el partido del próximo sábado.

¿Qué le parece la temporada que está haciendo el Pontevedra como recién ascendido de Primera Federación?

Creo que los números están ahí. Es el tercer clasificado a falta de cinco jornadas, siendo un equipo recién ascendido, con cambio de entrenador y un cambio profundo de plantilla. No hay mucho más que decir. Gran trabajo de Rubén y de su cuerpo técnico. Además, todos sabemos que Pontevedra es una ciudad de fútbol, una ciudad en la que la gente aprieta mucho y ayuda mucho al equipo. Creo que puede ser un año bonito para ellos y hay que alabar todo lo que están haciendo. La temporada que están firmando es de una nota muy alta.

¿Qué peligros y defectos percibe en el juego del Pontevedra?

Creo que los dos equipos nos conocemos bien y sabemos dónde podemos encontrar ventajas y dónde tenemos que evitar las fortalezas del rival. Somos conscientes de que es un equipo muy rico tácticamente, que maneja muchísimas posibilidades, tanto en juego directo como en juego combinativo. Sabemos que tenemos que hacer un partido muy serio, prácticamente de diez, para poder sacar algo positivo de Pasarón. Vamos a intentar hacer nuestro partido, encontrar las pocas deficiencias que puedan tener y, al mismo tiempo, esconder las nuestras todo lo que podamos.

Pasarón es un campo muy complicado en que solo ha conseguido ganar el Tenerife en toda la liga, ¿qué se espera de este escenario y cómo se afronta una salida de esta complejidad?

Creo que para un filial, y para el crecimiento de nuestros futbolistas, este es el tipo de partidos que queremos durante el año: un escenario así, con un rival que va a meter mucha gente en el campo y con una afición que aprieta mucho. Es lo que buscamos para nuestros jugadores, que se encuentren con algo lo más parecido posible a lo que puede vivir en la élite. Son de esos escenarios en los que nos gustaría jugar todos los partidos, por el ambiente, por la afición, por la cantidad de gente que va a haber, porque es un derbi y porque va a ser un partido de mucha intensidad. Veremos si somos capaces de sacar un resultado positivo, pero, en cuanto a formación y crecimiento, es el escenario ideal para cualquier futbolista.

La acogida del derbi está siendo un éxito en las dos aficiones, con zonas del estadio agotadas y las entradas visitantes cerca de ello, ¿qué ambiente se espera mañana en la grada por parte de ambas aficiones?

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El ambiente va a ser espectacular. Dos equipos que están bien clasificados, dos equipos que están haciendo bien las cosas, un derbi, dos ciudades separadas por treinta kilómetros… ¿Qué más se puede pedir en el último mes de competición? Me hacen llegar que va a haber muchísima gente y ojalá todos disfrutemos de un buen partido y un buen derbi. Al final, que quien mejor lo haga se lleve el premio, de eso se trata.