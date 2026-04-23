Gil: «Ojalá Pasarón esté lleno, tenemos un partido importante»

Alberto Gil fue el encargado de comparecer ante la prensa esta semana. El valenciano, fichado este mercado invernal procedente del Guadalajara, reconoció el buen momento deportivo y anímico que atraviesa la plantilla en esta recta final. El ‘20’ destacó que habían cumplido el objetivo principal de la temporada, que era la salvación, y añadió que creía que llegaban en buena dinámica a esos últimos cinco partidos de liga, con todo por decidir. También expresó su deseo de que siguieran la línea de las últimas jornadas y lograran meterse en el playoff. «Creo que estamos en una situación privilegiada. A falta de cinco jornadas, podemos soñar con un playoff que aquí no se consigue desde hace diez años. Ojalá Pasarón esté lleno el sábado, porque tenemos un partido importante», declaró.

De los cinco encuentros de liga regular que restan, tres se jugarán en Pasarón (Celta Fortuna, Bilbao Athletic y Avilés), un aspecto que puede determinante, según el propio jugador, para lograr el sueño. «Sabemos que tenemos que sacar puntos fuera de casa, porque para el objetivo de la salvación a lo mejor con empates fuera te puede dar, pero para conseguir un playoff tienes que sacar puntos de debajo de las piedras. Tenemos tres partidos en Pasarón, donde nos sentimos fuertes. Además, la afición siempre está animando al equipo los noventa minutos. Lo hemos sentido en los dos últimos partidos y tenemos tres encuentros aquí. Si conseguimos hacer buenos números, nos darán muchas posibilidades de entrar», manifestó el valenciano.

Sobre la preparación del partido, Alberto Gil explicó que el equipo afronta el choque de esta semana con normalidad, pese a la importancia del derbi y al potencial de un rival con futbolistas de gran nivel y proyección, llamados a estar en el fútbol profesional dentro de poco. El objetivo, dentro de esa normalidad, es el mismo que siempre, el de sumar los tres puntos.

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En cuanto a la competencia en las bandas, el valenciano aseguró que se vive de forma sana dentro de un vestuario muy unido. Además, quiso destacar el compromiso de todos los jugadores, tengan más o menos minutos, e insistió en que por encima de todo está el colectivo y que lo único importante es que gane el Pontevedra.