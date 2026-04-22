Promoción de entradas para un derbi con mucho en juego

El sábado hay un derbi y el Pontevedra necesita a su gente para acercarse al sueño. El sábado visita Pasarón el filial del Celta de Vigo, segundo clasificado de la tabla y único club que le ha aguantado el pulso al Tenerife en la carrera por el liderato. Los lerezanos, situados por detrás de los celestes en la clasificación, a ocho puntos de distancia, tienen claro que su estadio, lugar en que solo han caído una vez en toda la temporada, tiene que aumentar la sensación de caldera para la recta final.

La propuesta de esta jornada por parte de la institución es que cada abonado del Pontevedra podrá retirar una entrada por el precio simbólico de un euro para la misma grada en la que esté ubicada la localidad del socio. Esta promoción mantiene hasta completar aforo y solo es disponible para adquirir en las oficinas o a través de la venta online. Desde el club advierten de que el descuento no podrá ser aplicado en taquilla.

En paralelo a la oferta promocional lanzada por el club, los precios de las entradas libres se mantienen en los precios habituales de toda la temporada. Tribuna cuenta con los precios más caros para adultos con veinticinco euros, mientras que preferencia baja hasta los veinte euros. Los menores de diecisiete años abonarían quince euros sin importar cuál de las cuatro gradas se elija para ver el encuentro. El precio de adulto en Fondo Norte o Fondo Sur es el mismo que el juvenil, de quince euros. Los menores de seis años, como lleva siendo desde principio de temporada, entran de forma gratuita al estadio.

Arma con posible doble filo

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La promoción realizada puede no llegar a ser todo lo exitosa que se prevé ya que varios sectores de aficionados del Celta están interesados en poder acudir al estadio y esos precios reducidos pueden hacer que haya una mayor presencia visitante de la esperada n