Nicolás Casas, campeón del Open Internacional de España 2026

Nicolás Casas Estévez, taekwondista del Mace Sport, se alzó este fin de semana con el título en el Open Internacional de España 2026 al imponerse en la categoría júnior -51 kilos, en un resultado de gran relevancia al tratarse de su primer año en esta categoría.

El triunfo sitúa al deportista entre los nombres destacados de la competición, considerada una de las citas de referencia del calendario. Su victoria cobra todavía más valor por haber sido lograda en una etapa de adaptación competitiva dentro de una categoría nueva para él.