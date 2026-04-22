Tenis / ITF M15
El ITF M15 de Sanxenxo culmina su primera fase de calificación
Aunión y Giraldi avanzan a la fase final tras cerrarse la previa
Finalizan en Sanxenxo las dos jornadas dedicadas a las series de calificación, dos intensos días en los que se han disputado hasta veinticuatro partidos, dieciéis el domingo y los ocho restantes este lunes, encuentros que han servido para determinar los 32 jugadores que forman parte de la primera ronda de finales en el ITF M15 que hasta el próximo domingo organiza el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo y que se suman a los ya directamente clasificados por ranking o a los que han recibido su invitación para participar en el torneo de tenis a través de las wild-cards.
De la escuadra española y como supervivientes de este segundo día del torneo pasan a la siguiente ronda el extremeño Pablo Aunion y el catalán Carlos Giraldi, el primero teniendo al otro lado de la red al portugués Joao Domingues y el segundo al luxemburgués Louis Van Herck.
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