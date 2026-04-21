El sueño granate del play off de ascenso, forjado en ambas áreas

En las áreas se decide el fútbol y el Pontevedra es muy consciente de ello. El gran orden defensivo del grupo y la capacidad de hacer una sangría en la portería rival están siendo dos de las claves de que los granates sean terceros a falta de cinco jornadas para el final de temporada. Las estadísticas clasificatorias en su parcela goleadora, en lo que va de campeonato liguero, recogen que el Pontevedra anotó 42 dianas, encajó 25 tantos y tiene una diferencia goleadora de -17.

En la faceta defensiva, los hombres de Rubén Domínguez son el tercer equipo que menos concede de toda la categoría, los segundos del Grupo 1, solo por detrás del Tenerife. El comando conformado por Marqueta o Edu Sousa, sumado a las labores de Antonio Montoro, Miki Bosch, Álvaro Pérez, Juanra, Ander Vidorreta y Miguel Cuesta, entre otros, no recibieron ningún gol en un tercio de los encuentros disputados -once- y solo encajaron dos o más goles en tres ocasiones. En la mayoría de las ocasiones, el Pontevedra ha encajado un tanto, en diecinueve de las 33 fechas disputadas. Esa solidez defensiva, entre otros aspectos, ha evitado derrotas abultadas o resultados muy abiertos en contra, ya que no han concedido tres o más goles a sus rivales en todo el año.

En la parcela ofensiva, los implicados cambian radicalmente. Álex Comparada, Alain Ribeiro, Joao Resende, Brais Abelenda y Yelko Pino, entre otros integrantes del primer equipo, han contribuido activamente a que el Pontevedra anote en dos de cada tres partidos. Solo en un tercio del total, once encuentros, los granates no han visto puerta. En diez fechas, los lerezanos anotaron un gol y en doce fueron capaces de marcar dos o más goles. Desgranado, los jugadores granates anotaron dos goles en siete ocasiones, tres goles en dos ocasiones y cuatro goles en tres ocasiones.

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Las estadísticas globales de acierto en ambas áreas determinan que el Pontevedra es el octavo equipo con mejor diferencia de goles, el tercero de su grupo, por detrás del primer y segundo clasificados -Tenerife y Celta Fortuna-.