El Teucro muere en la orilla (27-25) y se deja dos puntos en Canarias

El Teucro se quedó a las puertas de llevarse los dos puntos a casa tras caer por 27-25 a domicilio ante el Balonmano Ingenio canario. Los pontevedreses murieron en la orilla tras ir a remolque durante la totalidad de la contienda. Llegaron a poner las tablas a falta de tres minutos para el pitido final en la isla, pero un último arreón del conjunto local, les arrebató el triunfo en la penúltima jornada .