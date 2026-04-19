Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bloque de OrmuzRegularización Inmigrantes GaliciaRegreso de los libanesesPlan Renfe GaliciaEnfermedad de NoraVictoria judicial de Pilar SilvaTratar Cáncer en Casa
instagramlinkedin

El Teucro muere en la orilla (27-25) y se deja dos puntos en Canarias

El Teucro se quedó a las puertas de llevarse los dos puntos a casa tras caer por 27-25 a domicilio ante el Balonmano Ingenio canario. Los pontevedreses murieron en la orilla tras ir a remolque durante la totalidad de la contienda. Llegaron a poner las tablas a falta de tres minutos para el pitido final en la isla, pero un último arreón del conjunto local, les arrebató el triunfo en la penúltima jornada .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents