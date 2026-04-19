Soñadores frente a ansiosos

Los metros finales de cada temporada son el momento en que las emociones están a flor de piel y tanto las dos caras de la clasificación se analizan más pendientes de las dinámicas y carga anímica que de los resultados en sí. Este es el caso del Guadalajara, de la zona baja y con esa angustia interna de poder perder la categoría, y el Pontevedra, que con la tranquilidad de haber amarrado la permanencia y la ilusión tremenda de poder quedar entre los cinco primeros de la clasificación a final de año, se citan esta tarde, a las 18.15 horas, en el Estadio Pedro Escartín.

Los arriacenses llegan en puestos de descenso y con la necesidad de sacar puntos de cada jornada con tal de lograr el objetivo. En su casa, como demostraron durante el curso y la Copa del Rey, son un equipo muy compacto al que es muy complicado de doblegar. Entre los efectivos guadalajareños no estarán ni Salifo ni Toño Calvo, el primero por lesión y el segundo por haber sido padre esta misma semana..

Juanvi Peinado, técnico local, reconoció en la comparecencia previa al partido el trabajado combinado al que se va a enfrentar hoy y destacó sus principales virtudes. «Es un equipo muy bonito, muy bien construido, con muy buenos jugadores. Jacobo, el director deportivo, ha hecho muy buen trabajo. Están muy bien trabajados por parte de su entrenador y de su cuerpo técnico, que están haciendo un trabajo que a mí particularmente me gusta mucho», comentó el madrileño.

Los pontevedreses, inmersos en una tormenta de felicidad por asegurar la salvación con varias semanas de margen, quieren seguir una semana más en puestos de playoff. Las victorias de la pasada semana ante Barakaldo y Ponferradina hicieron que la falta de gol y acierto de febrero y marzo se esfumase de un plumazo. Toda la plantilla, a excepción de Álvaro Pérez, quien se perdió el choque con los bercianos y será baja dos semanas más, viajó ayer a la localidad alcarreña con el objetivo de seguir convirtiendo la alegría e ilusión en argumentos para sellar la promoción de ascenso.

Rubén Domínguez, entrenador del Pontevedra, advirtió en rueda de prensa que el equipo al que se miden es muy distinto al visto en Pasarón a finales de noviembre. «Con el nuevo sistema, liberan a tres jugadores en ataque y les dan mucha libertad. Son sus futbolistas más ofensivos, con buenos números de goles, y son jugadores de talento, con mucha capacidad individual, capaces de generar peligro prácticamente de la nada. Además, es un equipo que en ese sistema acumula mucha gente en campo propio y luego no es fácil superarlo. Si a eso le sumas la necesidad con la que van a afrontar el partido, pues todavía se complica más», explicaba el ourensano ante los medios de comunicación.

Esta será la quinta ocasión en que morados y granates se batan en duelo en partido oficial.

Noticias relacionadas

El balance de esos enfrentamientos es de tres victorias guadalajarenas, un empate y ningún triunfo pontevedrés. El primer encuentro entre ambos data de agosto de 2010, el cual terminó con el Dépor llevándose el duelo, de rondas preliminares de Copa del Rey. La disputa más reciente, de esta temporada, se zanjó con empate a unos gracias a los tantos de David Amigo y Joao Resende.