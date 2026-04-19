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Fútbol Sala / Primera Iberdrola

El Poio se gusta en Alcorcón con una exhibición sobre el parqué

Las rojillas asestaron un aplastante 0-6 a las madrileñas para confirmarse como candidatas a pelear por el título de la Primera Iberdrola ante cualquier oponente

Las de López-Tulla continúan imparables en liga con 55 puntos, que les consolidan en el segundo puesto. | GUSTAVO SANTOS

Las de López-Tulla continúan imparables en liga con 55 puntos, que les consolidan en el segundo puesto. | GUSTAVO SANTOS

Hugo de Dios

Poio

El Poio prolongó su buena dinámica en liga demostrando una superioridad notable a domicilio ante el Alcorcón, que ocupa la quinta plaza del campeonato liguero, con un contundente 0-6.

Las jugadoras de Luis López-Tulla reinaron sobre el parqué desde el pitido inicial en el duelo correspondiente a la jornada 25 de la Primera Iberdrola. El tempranero gol de ‘Chuli’ a los treinta segundos de encuentro puso cuesta abajo el sexto triunfo consecutivo de las poienses.

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Más tarde, se sumaron a la fiesta Débora Lavrador —por partida doble—, Rafaela Dal, Zaide Pérez y ‘Martita’, para finiquitar un impecable partido que postula a las rojillas como candidatas al título de liga. Por ahora, se consolidan en el segundo puesto con 55 puntos, al acecho de Melilla, líder de la competición.

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