El Marín pierde (2-4) ante el Rodiles y se le escapa la segunda plaza
El Ence Marín cedió el triunfo en casa ante el Gaitero Rodiles asturiano por dos goles a cuatro. Esta importante derrota lastra a las marineneses en la lucha por la segunda plaza quedando a nueve puntos —aunque con un partido menos— del propio Rodiles. Carolina Agulla y Paola Leao hicieron los tantos locales en el duelo correspondiente a la jornada 27.
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