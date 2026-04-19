El Marín pierde (2-4) ante el Rodiles y se le escapa la segunda plaza

El Ence Marín cedió el triunfo en casa ante el Gaitero Rodiles asturiano por dos goles a cuatro. Esta importante derrota lastra a las marineneses en la lucha por la segunda plaza quedando a nueve puntos —aunque con un partido menos— del propio Rodiles. Carolina Agulla y Paola Leao hicieron los tantos locales en el duelo correspondiente a la jornada 27.