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Derrota (2-1) a última hora de un relajado Leis frente al Xove

El líder cayó a domicilio 2-1 ante el Xove tras certificarse como campeón de la competición hace unas semanas. Los lerezanos comenzaron por debajo en el marcador tras el tanto de Renato Rodrigues a los ocho minutos de juego. Con todo, Mario Paz empató en el 36, pero un gol a última hora de los locales, arrebató los tres puntos al Leis.

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