Balonmano / División de Honor Plata
Primera oportunidad de lograr la salvación total
El Cisne puede evitar el play-out de forma matemática si vence hoy al Ibiza a domicilio
El Cisne puede sellar hoy su permanencia total en División de Honor Plata. Después de eludir de forma matemática el descenso directo, con el triunfo por la mínima y parada agónica de Abián Rodríguez el sábado en su casa, los blanquiazules pueden conseguir la salvación total si vencen al Ibiza.Esta realidad se daría si los pontevedreses obtienen los dos puntos, ya que, a falta de seis en juego y con el golaverage ganado al Zaragoza, no les alcanzarían los aragoneses para caer en play-out.
Será a las 20.00 horas, en el Polideportivo Sa Blanca de la localidad pitiusa donde los hombres de Marcos Otero intentarán vencer para estar una temporada más en la categoría de plata del balonmano nacional.
Ibiza llega a la cita después de dos jornadas de derrotas frente a Sagunto y Anaitasuna, por lo que necesita la victoria para no caerse definitivamente de la lucha por el playoff de ascenso. El Cisne, con las dos últimas victorias, es undécimo de la tabla con veinticuatro puntos, seis más que Balonmano Zaragoza.
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