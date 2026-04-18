«Solo tenemos algo que ganar, no tenemos nada que perder»

Rubén Domínguez desgranó la ilusión contagiosa que existe dentro del grupo y cuerpo técnico para la recta final de temporada, con el sueño del playoff con la posibilidad de hacerlo realidad. El ourensán señaló que el equipo ha completado una buena semana de trabajo y que llega reforzado por la energía del partido del pasado domingo, en el que volvió a situarse en puestos de playoff tras encadenar dos victorias consecutivas en Pasarón ante dos grandes rivales. La única baja para la visita al Pedro Escartín es la de Álvaro Pérez, baja ante la Ponferradina, que estará dos semanas más en la enfermería granate, de acuerdo con los pronósticos del propio club.

«Ellos se juegan la vida, y es literal. Nosotros también nos jugamos mucho, pero desde una posición de querer ganar; ellos, desde una posición de necesidad por no perder. Por eso tenemos que ir mentalizados del tipo de partido que nos vamos a encontrar. No va a ser un partido de igual a igual, como pudo ser el de Barakaldo o el de Ponferrada, donde al final hay más intercambio de golpes. Va a ser un partido en el que ellos se van a agarrar a cada acción, a cada defensa, a cada ataque, y van a empujar muchísimo porque necesitan ganar y, como mínimo, puntuar», explicaba Domínguez sobre el partido que se espera en tierras arriacenses.

La ansiedad y necesidad del Guadalajara, situado en la zona baja de la tabla, hace que el partido vaya a ser una final para los morados por salir del hoyo. «La ansiedad o necesidad pueden influir] totalmente. Por eso insisto tanto en que nosotros transformemos esa ansiedad o esa necesidad en ilusión. Nosotros solo tenemos algo que ganar. Ya no tenemos nada que perder. Tenemos que jugar con ambición, sin pesos y sin cargas, siendo conscientes de que el Pontevedra tiene muy cerca la posibilidad de disputar un playoff de ascenso», comentaba el técnico sobre cómo afrontar un choque en que al rival le sobrevuelan muchas emociones y tiene en juego la categoría.

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Durante su comparecencia analizó los aspectos tácticos de su adversario, muy cambiado con respecto al combinado que visitó Pasarón a finales de noviembre, «Con el nuevo sistema, liberan a tres jugadores en ataque y les dan mucha libertad. Son sus futbolistas más ofensivos, con buenos números de goles, y son jugadores de talento, con mucha capacidad individual, capaces de generar peligro prácticamente de la nada. Además, es un equipo que en ese sistema acumula mucha gente en campo propio y luego no es fácil superarlo. Si a eso le sumas la necesidad con la que van a afrontar el partido, pues todavía se complica más», argumentó sobre el equipo de Juanvi Peinado.