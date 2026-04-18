El Cisne pospone la salvación

El Club Cisne Balonmano no pudo sellar su permanencia matemática en la División de Honor Plata tras caer a domicilio ante el Ibiza por 31-23. La salvación tendrá que esperar, además, después del triunfo del Zaragoza en Coruña (15-26), un resultado que aprieta la zona baja de la clasificación a falta de tres jornadas para el final.

Con esta derrota, los pontevedreses se mantienen con cuatro puntos de ventaja sobre el Zaragoza, aunque conservan a su favor el average particular, un factor que puede resultar decisivo en el desenlace de la temporada.

El equipo de Marcos Otero comenzó con dudas un encuentro clave para cerrar de forma definitiva su continuidad en la categoría. Aunque logró ponerse por delante en los primeros compases, un contundente parcial de 5-0 del conjunto ibicenco abrió una brecha importante en el marcador.

A pesar del golpe, los lerezanos reaccionaron y se mantuvieron con vida antes del descanso, al que llegaron cuatro goles por debajo y con toda la segunda mitad todavía por disputarse. Sin embargo, el empuje visitante tras la reanudación no fue suficiente para meterse de lleno en la pelea por los dos puntos.

Con el paso de los minutos, el conjunto balear ganó solidez, controló el ritmo del partido y terminó imponiéndose con claridad hasta firmar el 31-23 definitivo.

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Este resultado retrasa la tranquilidad del Cisne, que se jugará buena parte de sus opciones de permanencia en la próxima jornada. Si vence el 25 de abril al Barça Atlètic en casa, el equipo pontevedrés certificará su continuidad en la División de Honor Plata.