Ángela Balado roza el podio y Roi Fraga cae en Taskent

La participación comarcal en el Campeonato del Mundo Junior de taekwondo celebrado en Taskent, capital de Uzbekistán, se saldó con una actuación destacada de Ángela Balado y la eliminación en primera ronda de Roi Fraga. Balado, inscrita en la categoría de más de 68 kilos con el club Mat’s, se quedó a un paso de la zona de medallas tras caer en cuartos de final ante la checa Alice Binova, que posteriormente se proclamó subcampeona del mundo. Antes, la deportista comarcal había superado con solvencia a la serbia Andrea Djordjevic y a la turca Gulnihal Sahin, en ambos casos en dos asaltos.

En su estreno, Balado dominó el primer asalto ante Djordjevic por 4-0 y resolvió también el segundo, más equilibrado. En la siguiente eliminatoria repitió el mismo patrón frente a Sahin, con una ventaja clara en el primer round, también por 4-0, y control del combate en el segundo para avanzar a cuartos. Ya en esa ronda, Binova se llevó el primer asalto por 4-1, pero la gallega reaccionó en el segundo y acabó cediendo por un ajustado 4-3, resultado que la dejó a las puertas del podio. En -73 kilos, Roi Fraga, del club Número Phi, perdió ante el kazajo Zhan Shamuratov. Tras un primer asalto desfavorable, igualó el segundo, que se decidió finalmente por registros a favor de su rival.