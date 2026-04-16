La Diputación abre el plazo de ayudas para competiciones deportivas

La Diputación de Pontevedra abre hoy el plazo para que clubes y federaciones deportivas soliciten ayudas destinadas a la organización de competiciones y eventos en la provincia durante 2026. La convocatoria está dotada con 550.000 euros y podrá pedirse durante veinte días hábiles, según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

La línea de subvenciones se divide en dos apartados. El primero, con una dotación de 300.000 euros, está dirigido a competiciones deportivas federadas oficiales de ámbito estatal o internacional, como campeonatos o copas de España, de Europa o del mundo. También incluye eventos que, sin encajar en esa tipología, cuenten con participación acreditada de equipos, selecciones o deportistas internacionales.

La segunda línea, dotada con 250.000 euros, está destinada a competiciones y eventos deportivos, oficiales y no oficiales, de cualquier ámbito territorial que no estén incluidos en el primer apartado.

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Según informó la institución, las ayudas podrán cubrir gastos federativos, de viaje, de organización, publicidad, asistencia sanitaria, material y premios.