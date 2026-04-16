Atletismo
Atletismo Cuntis destaca en el Trofeo Gus Dacal
Los atletas del club lograron varias mejores marcas personales y de temporada
El Atletismo Cuntis volvió a firmar una actuación destacada en el III Trofeo Gus Dacal, celebrado en Ponte Caldelas, en una jornada centrada en las categorías de base. La escuela cuntiense dejó muy buenas sensaciones y cerró la competición con una amplia nómina de atletas mejorando sus registros, una muestra del crecimiento que viene experimentando el club en su trabajo de formación.
Mohamed Lachhab logró su mejor marca personal en los quinientos metros. También consiguieron mejores marcas personales Elba Abalo e Iria Bello, ambas en quinientos y cien metros; Ailyn Lauren Durán, en quinientos y ciento cincuenta; Sofía Miao, en quinientos y cien; Brais Ruibal e Iago Rubianes, en cincuenta metros y pelota; y Sabela Carballo, en quinientos y cien.
Además, Luan de Lima firmó su mejor marca de la temporada en quinientos y cien metros, mientras que Antonio Pereira hizo lo propio en jabalina. Anjey Lorenzo completó su participación en los sesenta metros.
El balance final fue muy positivo para el club de Cuntis, que sigue consolidando su cantera y sumando resultados que refuerzan la progresión de sus jóvenes promesas en cada competición.
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