Sanxenxo reúne a 64 promesas del tenis internacional en su M15

Sanxenxo volverá a situarse esta semana en el mapa del tenis profesional con la disputa del ITF World Tennis Tour M15, que se celebrará desde este domingo hasta el 26 de abril en las pistas rápidas de GreenSet del Círculo Cultural Deportivo. El torneo, que cumple su cuarta edición, repartirá 15.000 dólares en premios y reunirá a 64 jugadores seleccionados por la Federación Internacional de Tenis (ITF) entre más de 650 solicitudes procedentes de 53 países.

La cita contará además con presencia gallega destacada. Entre los nombres ya confirmados figura el vigués Tomás Currás, finalista en la edición de 2025, que regresa como uno de los aspirantes al título. También competirá el santiagués Rafael Izquierdo, otro de los jugadores llamados a tener protagonismo en el cuadro final.

Las dos primeras jornadas, este domingo y el próximo lunes, estarán reservadas a las rondas previas. A partir del martes comenzará la fase final, que se prolongará hasta el domingo 26.

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Durante la presentación del torneo, el presidente de La Cultural, Paco Hernández, subrayó el respaldo que recibe la prueba y destacó que «es una satisfacción estar con gente que comprende el tenis, que comprende el deporte y, sobre todo, que nos apoya». Por su parte, el director técnico, Noli Álvarez, aseguró que «está considerado como uno de los más prestigiosos del primer escalafón profesional».