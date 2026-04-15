El Galaico presume de cantera con tres podios en el Rías do Sur

La cantera del Club Natación Artística Galaico Pontevedra volvió a dejar su sello en casa al subir al podio en todas las categorías del II Trofeo Rías do Sur, disputado en el Complejo Deportivo Rías do Sur. El equipo anfitrión firmó una de las actuaciones más destacadas de la jornada con dos medallas de plata, en prebenjamín y benjamín, y un bronce en prealevín.

El resultado confirmó el buen momento del trabajo de base del club pontevedrés en una competición concebida precisamente para las categorías de formación. Para muchas de las participantes, la cita supuso una de sus primeras oportunidades de exhibir evolución técnica y artística en un entorno competitivo.

Las más pequeñas del Galaico sobresalieron por su sincronización y soltura en el agua, mientras que el conjunto prealevín logró mantener el nivel en una prueba especialmente exigente.

Desde la directiva del club destacaron el valor de este tipo de encuentros más allá de las medallas: «Este trofeo no es solo una competición, es una celebración del esfuerzo diario de los más pequeños. Queremos que disfruten de la experiencia competitiva fortaleciendo los valores de compañerismo y superación».

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Uno de los momentos más celebrados del certamen fue la exhibición del equipo Infantil de Promoción, que actuó fuera de concurso. El trofeo se afianza así como una cita de referencia en Galicia para impulsar la natación artística de base.